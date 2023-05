Pomoci s obhájením postu amerického prezidenta mají Joeu Bidenovi také influenceři, kteří by mohli mít brzy v Bílém domě vlastní zasedačku. Příkladem, že populární lidé ze sociálních sítí mohou ovlivnit politické dění, by mohly být i nedávné prezidentské volby v Česku. Při nich část influencerů otevřeně podpořila některé kandidáty. „Veřejnost na ně ale pohlíží s tím, že jsou to povrchní lidé, kteří nic neumí a sledují je jen děti. Být influencerem je však práce jako každá jiná, a spousta z nich začíná dokonce konkurovat novinářům,“ říká digitální antropoložka Marie Heřmanová, která dlouhodobě zkoumá sociální sítě. V rozhovoru s HN mimo jiné řeší, zda by se pro influencery měla zavést pravidla s ohledem na jejich zapojení do politických kampaní.

Mezi nejpopulárnější Čechy na sociálních sítích patří Leoš Mareš. Dá se považovat za influencera?

On je zajímavá ukázka toho, že není vůbec jednoduché influencera definovat. Původní definice je, že jde o člověka z lidu, který si skrz sociální sítě vybudoval postavení a vliv. Což Leoš Mareš není – byl celebrita předtím, než začal používat sociální sítě. Pro mě to hlavně znamená, že je definice influencera flexibilní. V Česku i ve světě je éra velkých jmen a lifestylových influencerů, kteří měli obří spolupráce, za námi. Teď si spíše vybíráme lidi podle svých zájmů a influenceři jsou spíše opravdu vlivní v rámci specifické komunity.