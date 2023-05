Vladimir Putin je skutečně přesvědčen, že Západ je v úpadku. A že když Rusko vydrží, vůle Západu podporovat Ukrajinu bude časem ta tam. V rozhovoru s HN to říká Hanna Notteová, přední odbornice na ruskou zahraniční a bezpečnostní politiku. A varuje, že bychom rozhodně neměli podceňovat riziko, že ruský prezident nakonec použije jaderné zbraně. „Přijde mi nepochopitelné, s jakou jistotou někteří lidé tvrdí, že i kdyby Rusku hrozil kolaps jeho vojsk nebo ztráta Krymu, tak že by jaderné zbraně určitě nepoužilo. Já si tím tak jistá nejsem.“

Ruským cílem na začátku války bylo obsazení celé Ukrajiny a svržení její vlády. To se mu nepodaří. Co je ruským cílem nyní?

Rusko si chce udržet to ukrajinské území, které dosud ve válce obsadilo. Kreml loni oznámil připojení čtyř ukrajinských oblastí k Rusku, byť je ani tehdy plně neovládal. Nejspíše se nevzdává naděje, že se to ještě změní. Ale je otázka, zda to je reálné. Pokud bychom se bavili o tom, co je pro prezidenta Putina absolutně nepřekročitelnou hranicí, čeho se nikdy nevzdá, tak je to udržení Krymu. Obecně vzato, základním cílem ruské vlády je zabránit tomu, aby se Ukrajina stala prosperující, sjednocenou a stabilní zemí. Aby toho Moskva dosáhla, nemusí dobýt Kyjev. Může se o to snažit třeba neustálým bombardováním ukrajinských měst, aby Ukrajinci nepřetržitě žili ve strachu.