Plánují kombinovat fotovoltaiku s malými větrnými elektrárnami. Zajistí tak stabilnější výrobu elektřiny i v méně slunečném období. Podle Miroslava Caldy, zakladatele Atlantis Management, to podnikům přinese větší soběstačnost v průběhu celého roku.

Miroslav Calda, zakladatel společnosti Atlantis Management Foto: Atlantis Management

Kde vznikl nápad kombinovat sluneční a větrnou energii?

Stále více firem hledá možnosti, jak zvýšit svou nezávislost a zároveň snížit náklady. Podnebí Česka je vhodné pro výrobu energie ze slunce jen po určitou část roku. Produkce elektřiny z fotovoltaiky je vhodná od března do konce října. V měsících od listopadu do března dosahuje v průměru jen kolem 10 procent. To je právě vhodná doba pro využití energií z větru. Chceme tyto dva zdroje energie kombinovat tak, aby závody mohly odebírat levnější energii i v zimě. Zároveň tím zvýší svou soběstačnost a předejdou nežádoucím výpadkům energie.

Máte už představu, jaké větrníky by je měly doplnit?

Jedná se o mini větrné elektrárny s průměrem od dvou do čtyř metrů s výkony od pěti do 12 kW, které budeme tento rok testovat v českých podmínkách. Nejedná se o klasické velké větrné elektrárny, které znáte ze zahraničí. U nás zatím tento model není standardem. O systémovém odzkoušeném řešení vhodném pro povětrnostní podmínky Česku nevíme.

Jak jste s touto technologií daleko?

Plánujeme letos osadit větrné elektrárny u několika klientů ve zkušebním režimu. Budeme je průběžně sledovat a uvidíme, jaké to přinese výsledky. Myslíme si, že je to vhodný doplněk pro zimní měsíce a že zájem o kombinaci obou zdrojů poroste. Pořád zkoušíme něco nového, jsme ryze česká firma, ve které se sešli odborníci z celé republiky, a baví nás společně vymýšlet a inovovat.

Další novinkou, kterou jste představili, jsou pronájmy solárních elektráren. V čem vidíte jejich potenciál?

Hlavní výhodou pronájmu je, že investorovi zůstávají jeho kapitálové zdroje, které může využít na investice do svého provozu. Zároveň mu odpadá jakákoliv administrativní zátěž. Veškeré papírování, realizace a servis jdou za námi. Nabízíme 98,5procentní provozuschopnost tak, aby odběratel pouze spotřebovával energii a o nic jiného se nestaral. Dojde‑li k výpadku, náš technik přijíždí do 24 hodin a na naše náklady provádí potřebný servis.

Miroslav Calda ◾ Je zakladatelem společnosti Atlantis Management. Zkušenosti s výstavbou v obnovitelných zdrojích načerpal v předešlých pracovních pozicích. Ve společnosti Photon Energy byl zaměstnaný jako projektový manažer výstavby pozemních elektráren v ČR a na Slovensku. Později ve Photon Energy pracoval jako ředitel servisních společností s působností po celém světě. Následně působil i ve společnosti ČEZ. ◾ Společnost je zaměřená na realizaci průmyslových fotovoltaických elektráren. Dodává na klíč elektrárny – od studie, projekce, povolení stavby přes realizaci až po uvedení do provozu, včetně vyřízení kolaudace a licence.

O kolik je takový pronájem výhodnější než klasický odběr?

Klientům garantujeme o 15–20 procent nižší ceny energií z naší elektrárny oproti odběrům ze sítě. Oni nám za to na 20 let pronajímají střechu svého objektu a zavazují se po tuto dobu energii odebírat, zároveň mají možnost měnit svého hlavního dodavatele elektřiny.

Vypadá to jako ideální situace, takže co zatím brání většímu rozšíření?

Zatím je to spíše mentální záležitost. Jde o novinku na trhu a firmy na to nejsou ještě zvyklé. Tak jako se postupně rozšířil operativní leasing, podobně očekáváme, že vzroste zájem o pronájmy fotovoltaiky. Chce to jen čas. Druhý faktor, který tlumí poptávku, je naše naplněná kapacita. Proto dnes nabízíme jen menší elektrárny o velikosti instalovaného výkonu od 50 do 200 kWp. Jsou optimální pro středně velké podniky připojené na nízké hladině napětí s roční spotřebou daného objektu cca 100–450 MWh. Průběh spotřeby by měl být optimálně nastavený tak, aby nedocházelo k případným přetokům do sítě. V dalších letech chceme nabízet možnost pronájmu výrazně větších instalací, třeba 1 MWp.

Kde dnes najdeme fotovoltaiku v pronájmu, uvedete příklad?

Průkopníkem je například Jarošovský pivovar, kam jsme nainstalovali elektrárnu o velikosti 35 kWp. Bylo to na základě naší předchozí spolupráce s vlastníkem pivovaru, který si nás vyzkoušel a už věděl, do čeho jde. Jako nájemce elektrárny může čerpat veškeré její výhody, nejen levnější proud. Pro účely reportingu a ESG má možnost doložit snížení produkce CO2 a spotřebu energií s podílem zelené energie. Je to stále důležitější nejen pro čerpání výhodných finančních produktů od bank a pojišťoven, ale také pro zákazníky klienta, kteří vnímají společenskou odpovědnost v oblasti environmentální.

Jaké realizace předcházely těmto inovacím?

Atlantis Management vznikl v roce 2007, v technologickém sektoru výstavby obnovitelných zdrojů ale začal být plně aktivní až v roce 2019 po mém odchodu z ČEZ. Mohl jsem těžit z více než 14letých zkušeností v oboru, na nichž jsem vystavěl i úspěch firmy. Loni jsme se dostali obratem nad 100 milionů korun, a letos saháme dokonce k 200 milionům. Bez předešlých pracovních zkušeností, kdy jsem spolupracoval se zahraničními investory a klienty a dostal se tak k know‑how, které u nás nebylo dostupné, by to ale nejspíš takhle nefungovalo. Zjistil jsem, jaké technologie jsou spolehlivé, co je naopak nefunkční a poruchové. V Česku do roku 2018 neběžel téměř žádný dotační program a průmyslové solární aplikace se prakticky nerealizovaly.

Využil jste tedy mezery na trhu.

Přivezl jsem kvalitní zahraniční technologie, napojil se na spolehlivé české dodavatele komponent a začal nabízet realizace bez dotací. K našim prvním odběratelům patřily například Tesla v Liptovském Hrádku na Slovensku s elektrárnou o velikosti 499 kWp nebo Prefa Praha s menší realizací 93 kWp. Zákazníci měli s prvními elektrárnami dobrou zkušenost, proto se k nám teď vracejí i s většími realizacemi. Díky tomu v tendrech porážíme velké firmy.

Vyplatí se stavět bez dotací?

U některých instalací je to dokonce výhodnější. Jde zejména o ty do velikosti instalovaného výkonu cca 300 kWp. Ušetříte obrovské množství času potřebného na přípravu podkladů pro žádost o dotaci, její podání a administraci. Zároveň vám odpadnou náklady na dotační agentury a další, zejména budoucí administrativní náklady. Klienti si vybírají možnost stavět bez dotace ve chvíli, kdy preferují rychlé spuštění elektrárny. Samozřejmě ale vždy porovnávají, jaký model se jim vyplatí více.

Pro velké instalace se tedy vyplatí čerpat dotaci?

Tak jak se postupně začaly zavádět různé dotační programy, rostl i zájem podniků o jejich čerpání. A ano, zpravidla platí, že pro větší elektrárny se vyplatí projít administrativním procesem a dotaci vyřídit. Máme zkušenost, že zákazníci, pro které jsme v první etapě stavěli menší elektrárnu bez dotace, se k nám vracejí s požadavkem na větší realizaci s dotací. Jako příklad můžu uvést zábavní park Majaland, který je rozšířením prémiového nákupního centra u letiště v Praze‑Ruzyni. V první etapě jsme bez dotace postavili elektrárnu, která pokryje třetinu spotřeby objektu. Majitel si vše ozkoušel v menším měřítku a momentálně je v realizaci větší elektrárna o výkonu 804 kWp, na kterou již dotaci čerpá. S pomocí dotací stavíme aktuálně ještě dvě velké elektrárny. A to pro Pražskou strojírnu a pozemní elektrárnu pro rodinné domy Rýmařov. Obě budou mít výkon 999 kWp. Pražská strojírna bude patřit k největším fotovoltaikám na území Prahy a vzniká ve spolupráci s Prometheem, dcerou Pražské plynárenské.

Zmínil jste, že v segmentu obnovitelných zdrojů působíte čtrnáct let a že vám pomohly zkušenosti z minulosti. Jsou to jediné faktory, které vás přivedly k tak prestižním zakázkám?

Zaměřujeme se na kvalitu a pracujeme jen s nejlepšími technologiemi, všechny peníze vracíme do firmy, investujeme do rozvoje nových znalostí. V praxi to znamená, že všechny komponenty odebíráme od ověřených dodavatelů, z Číny dovážíme jen samotné panely. Rozvaděče a kabely bereme od českých výrobců a na zakázkách zaměstnáváme Čechy. Máme velmi dobře rozvinutou spolupráci s nizozemskými dodavateli, od kterých jako jediný český odběratel dovážíme střídače, optimizéry a podkonstrukce. Na podkonstrukce se běžně poskytuje pětiletá záruční lhůta, my ji garantujeme patnáct let. Podobně je to u střídačů od izraelského dodavatele. Tam namísto běžné pětileté poskytujeme dvanáctiletou záruku.

