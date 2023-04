Hračky, které mohou děti poranit, kosmetika plná jedů, oblečení, po němž svědí celé tělo. Škála výrobků, které by se neměly dostat k zákazníkovi, je široká. Přesto se tak stále děje. Může za to i obrovský rozvoj nakupování zboží po síti ze zemí, které mají mnohdy laxnější standardy než státy Evropské unie. To by se ale mělo brzy změnit.

Češi a další Evropané brouzdající po Amazonu, čínské Alibabě a dalších internetových „obchoďácích“ by měli mít napříště větší jistotu, že se k nim nebezpečné výrobky nedostanou. A když už se to stane, dozvědí se o tom a výrobky budou rychle z trhu staženy. Tato a další pravidla obsahuje nové nařízení EU o bezpečnosti výrobků, které nyní schválili evropští poslanci. V platnost by novinka měla vstoupit příští rok.