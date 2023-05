Nutno přiznat, že pokud jde o pařby, tak Pirátům energie nechybí. Těžko hledat stranu, která jí má tolik, aby mohla zahájit jednání celostátního sněmu v devět ráno, rovné tři hodiny po ukončení celonoční warm-up party, aby ten samý den večer navázala od půl jedenácté afterparty, která se táhla opět do ranních hodin. Piráti přesně tohle o víkendu v Liberci zvládli. Všechna čest! Jinak to ale s kondicí strany, která představuje do značné míry evropský unikát, tak slavné, jak si ještě donedávna představovala, není. Jak si tedy pirátská strana stojí a kam se může po víkendovém celostátním fóru vyvíjet dál?

Pirátům se musí nechat, že se dokázali jakž takž oklepat z volební katastrofy v říjnu 2021, kdy vlivem kroužkování v koalici se Starosty získali pouhá čtyři poslanecká křesla oproti třiatřiceti pro STAN. Po vstupu do vlády se předseda Ivan Bartoš probral z politické deprese, začal fungovat a výsledkem je nový stavební zákon, který Česko potřebovalo víc než sůl, nebo posun v digitalizaci, který je zatím vyjádřený tím, že je připravená takzvaná eDokladovka, díky které nebude nutné nosit plastové kartičky, ale postačí mít doklady v mobilu. Pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský patří mezi největší pozitivní překvapení vlády a je jedním z architektů jednoznačného a silného postoje Česka při pomoci Ukrajině proti agresivnímu Rusku. A slušně si vede ve sněmovně její místopředsedkyně Olga Richterová. Výsledkem toho všeho je, že se preference Pirátů drží kolem osmi až deseti procent, což z nich dělá třetí nejsilnější stranu, po ANO a ODS. Což není špatné.

Problémem ovšem je, že strana jako by se neměla kam se rozvíjet a hrozí jí stagnace.