Nedávno vystřídala Marka Bendu v čele pražské ODS. Znamená to, že by chtěla stranu příští rok vést jako pražská lídryně do voleb? I na to odpovídá v rozhovoru pro HN náměstkyně pražského primátora Alexandra Udženija. Komentuje také dění v koalici Spolu po prohraných sněmovních volbách, kandidaturu ministra dopravy Martina Kupky na předsedu ODS nebo možnou budoucnost ministra zahraničí Jana Lipavského ve straně. 

Proč jste se v čele pražské ODS dohodli na té změně a střídání – místo Bendy Udženija?

Je to přirozené střídání. Čekají nás komunální volby a ke komunálu mám mnohem blíž. Ale Marek Benda udělal jako předseda regionu kus práce. Za letošní volební výsledek v Praze se nemusíme stydět. Ani Marek Benda se za svůj výsledek nemusí stydět. Před každými sněmovními volbami ho odepisují a on se tam vždy dostane. Svoje voliče má, ať se to někomu líbí nebo ne.

