V koalici Spolu to po volbách vře. ODS v reakci na výsledek zřejmě přesouvá volební kongres strany z dubna na leden. Jedna věc je procentuální zisk koalice – 23,36 procenta je sice více, než Spolu predikovaly všechny předvolební průzkumy, ale ztrátu na vítězné ANO přes 11 procentních bodů v koalici nečekali. A právě budoucnost samotné koalice, která vznikla před pěti lety a nyní se pomalu loučí s vládou, je teď hlavní téma.

Kvůli kroužkování lidovců na krajských kandidátkách se totiž do Poslanecké sněmovny nedostali někteří výrazní občanští demokraté. Rozčarování panuje hlavně ohledně druhého muže ODS a ministra financí Zbyňka Stanjury, který zůstal mimo sněmovnu, ač byl lídrem v Moravskoslezském kraji. Nečekal se ani konec dlouholetého poslance a starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy – ten byl jedničkou Spolu ve Zlínském kraji. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké scénáře zvažuje koalice Spolu.
  • Ve hře je i možný konec předsedy ODS Petra Fialy.
  • Kdo by mohl Fialu nahradit.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se