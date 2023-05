Vysvětlovat v byznysovém deníku, co znamená zkratka ASAP, se může zdát zbytečné, ale přesto bychom tím měli tento text začít: Není to jen výzva vašeho šéfa, že chce mít výsledek vaší práce na stole nejpozději za minutu, ale jde také o nové nařízení Evropské komise, které má podpořit rychlejší a masivnější výrobu dělostřelecké munice v Evropě – tedy Act in Support of Ammunition Production.

Komise chce doslova nasypat půl miliardy eur evropským výrobcům, aby do roka vyrobili jeden milion kusů této munice, která je nyní tím, co bojující Ukrajinci nejvíc potřebují a čeho se už nedostává ani ve skladech evropských armád. Do velké míry je tohle výsledek nedávné cesty eurokomisaře Thierryho Bretona, který má na starosti průmysl, po evropských muničních továrnách – včetně těch českých. „Firmy i znalosti máme, jen musíme zvýšit výrobu,“ řekl před více než měsícem Breton v rozhovoru pro HN, když si prohlédl rozbíhající se linku české STV Group na náboje ráže NATO 155 milimetrů.