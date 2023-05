Vypadá to, že řídit firmu tak, aby směřovala k udržitelnější ekonomice, je v Česku pořád spíše výjimkou. „Kroky směrem k udržitelnosti jsme začali dělat sami kvůli sobě, protože jako rodinná firma jsme o tom přesvědčeni,“ říká Martin Jahoda, majitel potravinářské firmy Emco, výrobce cereálií. „Já sám to považuji za důležité jako majitel. Je to dobré vůči zaměstnancům a až na třetím místě jsou spotřebitelé.“

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se