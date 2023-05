Vláda řeší zapeklitý problém. Jak oznámit lidem úsporný balíček a penzijní reformu? Pokud by chtěla být přímočará a upřímná, vypadalo by to asi takhle: „Máme pro vás dvě zprávy. Špatnou a špatnou. Kterou chcete slyšet dřív?“ A následoval by výčet toho, co všechno už lidé nedostanou a co budou naopak nově muset státu odevzdat, aby nezkrachoval. To by ale byla ve světě nastaveném na očekávání, že pořád musí být líp, i kdyby na chleba nebylo, rychlá politická sebevražda. A tak musí vymýšlet, jak na temné zprávy stříknout, když ne růžový, tak aspoň trochu světlejší lak. Jak si v tom vládní marketing vede?

Řekněme, že velmi střídavě. Vláda si ke svému štěstí uvědomila, že nemůže špatné zprávy fázovat a dělat z nich seriál. Kdyby nejdříve lidem řekla „osekáme stát a zvedneme daně“ a za několik dní, sotva by se vzpamatovali, by přišla s další epizodou, ve které by konstatovala, že se sice bude chodit do penze později, ale zato důchody budou nižší, mohl by Petr Fiala ve finále závidět popularitu i Emmanuelu Macronovi. Vláda se tedy nakonec po kratším zápase s egy ministrů Mariana Jurečky a Zbyňka Stanjury, kteří si přáli vlastní apokalyptickou show, nakonec racionálně rozhodla obě mizerné zprávy spojit, uspořádat jednu bombastickou akci a zkusit celou nepříjemnost prodat pozitivně – jako nutné investice do budoucnosti. Což je asi jediná možnost, jak alespoň trochu ztlumit nevoli, která nutně po oznámení škrtů přijde.

Pak už je tu ale provedení, které zatím moc nadějně nevypadá.