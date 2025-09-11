Vyspělý svět až na výjimky řeší vážné problémy se zadlužením, a především s jeho rychlým navyšováním, kterému je extrémně obtížné zabránit. Konsolidace rozpočtů je politicky zablokovaná, ale ekonomické řešení samozřejmě má. Jen záleží, kdy a jaké řešení si realita vynutí.

Francouzská vláda padá po zoufalém pokusu spojit aspoň částečnou nápravu státních financí s hlasováním o důvěře. Nová vláda se pokusí o totéž a se stejně malou šancí. Japonská vláda padá, poté co se pokusila zpomalit nárůst zadlužování, a strana premiéra Išiby prohrála volby s opozicí vystupující proti konsolidaci financí. Británie už v minulosti dostala přes prsty kvůli rozmáchlým rozpočtům a její současná vláda nyní zápolí s plány na příští rok, kdy na sebe narážejí výdajové nároky s tržním omezením pro dluh. To jsou jen příklady z poslední doby.

Dynamika rozpočtů je v řadě vyspělých zemí neudržitelná a člověk nemusí být ekonom, aby to poznal už jen z vývoje křivek zadlužení. Jenže veřejnost se tím nechce rmoutit a problém nevidí jako bezprostřední. Tím pádem kdo se pokusí o nápravu financí, je následně ve volbách rozcupován populisty a je úplně jedno, jestli z levého, nebo pravého konce spektra.

Ekonomické zákonitosti se ale přehlasovat nedají. Deficity živí dluh, jeho financování zdražuje, stále více užírá z rozpočtových zdrojů a dusí ekonomiku. A když ekonomika otočí dolů, naroste potřeba výdajů a poklesne výběr daní, poměr dluhu k HDP vyskočí vzhůru. Pak může velmi rychle nastoupit tvrdá volba mezi drastickými škrty nebo krachem.

Dostáváme však i dobré zprávy, třeba ze Slovenska. Tamní vláda je sice vrcholně populistická, ale oznámila už třetí balíček rozpočtových opatření. Jeho velikost není zanedbatelná, v přepočtu 66 miliard korun. Deficit zamíří dolů z pěti procent HDP, takže práce zůstává dost, přesto jde o dobrou zprávu v tom smyslu, že i populistická vláda se může zaleknout nebezpečného vývoje státních financí. Bylo by fajn něco podobného vidět i jinde.

