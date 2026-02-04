Hádanka, která vrtala hlavou nejednomu pozorovateli tuzemské hospodářské politiky již od vyhlášení výsledků parlamentních voleb, má konečně řešení. Bylo zcela zjevné, že program vznikající vlády bude stát velké peníze. Zároveň ovšem platný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti prakticky zakazoval utratit byť jen jedinou další korunu. Jak z toho ven? Porušit vlastní program, nebo porušit zákon?
Rozřešení poskytla ministryně financí na tiskové konferenci. Podle jejího názoru tento zákon ve skutečnosti žádný limit na utrácení státu nestanovuje. Lze ho prý totiž triviálně obejít tím, že se rozpočet schválí v jiném než standardním režimu. Tato interpretace je zajímavá minimálně ze tří úhlů pohledu.
Právníci mohou detailně studovat přesnou formulaci zákona a dohadovat se, jestli je skutečně tak trapně nedomyšlený. Občané se mohou ptát, jestli by vláda případné díry v zákoně vůbec měla hned využít a zcela flagrantně porušit jeho smysl. A ekonomy zajímá, jak daleko budeme v zadlužování ochotni zajít a proč.
Žádné ekonomické vysvětlení pro zvýšení deficitu se bezprostředně nenabízí. Nepotýkáme se s poptávkovou krizí, kterou by pomohlo zmírnit přisypání peněz z eráru. Naopak, česká ekonomika se nachází v dobré kondici a další peníze ji budou spíše přehřívat. Pryč je i éra extrémně nízkých úroků, kdy bylo skoro hříchem nepůjčit si trochu víc. Naopak, dluhy nás teď stojí zhruba 4,5 procenta ročně, což už zabolí. A podle vlády ani nestojíme před vážnou bezpečnostní hrozbou, kterou by bylo nutné zažehnat v zájmu ochrany samotné existence státu. Naopak, obranné výdaje se budou snižovat.
Vylučovací metodou tedy dojdeme k závěru, že větší dluhy budeme dělat prostě proto, že můžeme. Volič si žádá tu příspěveček, tam úlevičku a zvolil si kabinet, který mu vyhoví. Přesně takovému chování měl dotyčný zákon zabránit. Pokud nás neudrží na uzdě voliči, politici ani zákon, pak už žádná další překážka nezbývá. Cesta do dluhové pasti je volná.
