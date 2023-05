Stát plánuje zapojit firmy do péče o zdraví Čechů. Namísto zrušených povinných lékařských prohlídek pro méně riziková povolání by nově zaměstnavatelé mohli hradit programy prevence zdraví, které by bylo možné lépe uzpůsobit dané firmě, způsobu práce nebo míře rizik. O konkrétní podobě nyní jedná ministerstvo zdravotnictví se zástupci firem. Ty by uvítaly dobrovolnost a možnost odepsat si prevenci z daní.

