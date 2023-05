Zvládnuté předsednictví Evropské unie a jasná podpora Ukrajiny. To jsou podle dlouholetého diplomata Jaroslava Zajíčka cesty, kterými si Česko v poslední době výrazně vylepšilo svou mezinárodní pozici. „Podle mě jsme díky tomu vnímáni jako partner, se kterým má v regionu střední Evropy smysl jednat. A zároveň země, která může ovlivnit taky názory a postoje ostatních,“ říká v rozhovoru s HN Zajíček, který nově vede odbor zahraniční politiky v prezidentské kanceláři. Česko podle něj může mít ze svého aktuálního postavení významný prospěch.

Co zajímavého jste na Hradě našel po svém předchůdci Rudolfu Jindrákovi?

Odbor, který byl kapacitně vyprázdněn a který není připraven na obsluhování prezidenta Petra Pavla. Ten má jinou míru ambice a jiný akční rádius než jeho předchůdce. Pan velvyslanec Jindrák v rámci toho, co mohl, odvedl kvalitní práci, ale i jemu samotnému byla místa postupně odebírána. Přišel jsem do situace, kdy tady věcnou agendu dělají tři lidé. To je absolutně nedostatečné. Pokud máme ambici opět na Hradě dělat aktivní zahraniční politiku, tak tomu musí odpovídat také kapacity. Na tom chci nyní pracovat.