A jak si to představujete? Že budeme rozšiřovat kapacity gymnázií, pak je zase rušit, až populační křivka spadne? Tak reagoval Pavel Bělobrádek, bývalý lidovecký místopředseda vlády pro vědu a výzkum, na lamentace rodičů, kteří považují za skandální, že se dnes ani chytré děti nemají šanci dostat na dobrou střední školu jen proto, že se narodily v příliš silném populačním ročníku.

Pavel Bělobrádek to zákonitě schytal. A také svojí reakcí potvrdil aroganci, s níž političtí představitelé obvykle přistupují ke vzdělání. Není nutné připomínat, že demografická data statistici zveřejňují pravidelně a veřejně. Počítat do čtyř, když byl průšvih s nedostatkem školek, nebo do sedmi, když se to samé opakovalo na základních školách, ba i do patnácti politici snad umí. Dokonce je ani nelze příliš obviňovat z toho, že by podceňovali dobré vzdělání. To ostatně kdysi dobře ukázala někdejší ministryně školství za ČSSD Petra Buzková, která po svojí reformě, jež měla výrazně vylepšit české školství, poslala vlastní dítě raději na francouzské lyceum.