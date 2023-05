Na brněnském výstavišti se od 24. do 26. května 2023 uskuteční 17. ročník mezinárodního veletrhu IDET, který si letos připomíná 30 let od svého založení. Jde o významnou platformu pro prezentaci českého obranného průmyslu a za dobu své existence si veletrh vybudoval prestižní pozici v prostoru NATO. Současně se konají i veletrhy PYROS a ISET, které se zaměřují na prezentaci požární a bezpečnostní techniky a služeb.

Veletrhu IDET se letos účastní rekordní počet vystavovatelů. Přihlášeny jsou firmy jako Agados, Aselsan, BAE Systems, Croy, Czechoslovak Group, Česká zbrojovka, Diehl Defence, e.sigma, Elbit Systems, EVPÚ Defence, IAI – Israel Aerospace Industries, KMW, Lockheed Martin, L.P.P. holding, Nexter Systems, Omnipol, Praga‑Export, Saab Technologies, Skupina, STV Group nebo SVOS. Chybět nebudou ani státní podniky LOM Praha, Vojenský technický ústav, Vojenský výzkumný ústav a VOP CZ. Veletrh nabídne silnou účast německých firem a vrací se řada vystavovatelů z Turecka. Rozsáhlou účast připravuje Ministerstvo obrany České republiky a Armáda ČR. Dále se bude prezentovat i Ministerstvo obrany Slovenské republiky.

Terénní polygon a doprovodný program

Lákadlem bezpečnostních veletrhů je venkovní IDET Arena, tedy terénní polygon pro dynamické ukázky vojenské, hasičské a policejní techniky. Na návštěvníky čekají i speciální ukázky samohybné houfnice DITA a mostního automobilu AM‑70 EX z portfolia společnosti Excalibur Army a také ukázky raketového motoru OteSpace.

Obrana a bezpečnost. Venkovní IDET Arena nabídne návštěvníkům bezpečnostních veletrhů dynamické ukázky vojenské, hasičské a policejní techniky. Foto: BVV

Kromě polygonu se připravuje i další doprovodný program. Po celou dobu konání veletrhu budou probíhat dvě významné konference – International Conference on Military Technology a International Conference Defence & Strategy.

Ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR se po úspěšné premiéře vrátí projekt Security Innovation Zone, který nabídne možnost seznámit se s nabídkou inovativních start‑upů v oblasti obrany a bezpečnosti. Chybět nebude ani ocenění Zlatý IDET pro nejlepší exponáty veletrhu.

Prezentace všech složek IZS

Společně s veletrhem IDET se na brněnském výstavišti konají také další akce – tradiční Mezinárodní veletrh požární techniky a služeb PYROS a Mezinárodní veletrh bezpečnostní techniky a služeb ISET. Jde o jedinečnou příležitost pro prezentaci všech složek integrovaného záchranného systému. V pavilonu F se budou prezentovat Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, Celní správa ČR, Správa státních hmotných rezerv ČR, Vězeňská služba ČR i Městská policie Brno.

Bezpečnostní veletrhy IDET, PYROS a ISET jsou ve dnech 24. a 25. května otevřeny od 9 do 17 hodin. První dva dny veletrhů je vstup umožněn pouze pro osoby starší 16 let. V pátek 26. května je otevřeno od 9 do 16 hodin. Vstupenky je nejvýhodnější koupit online. Veletrhy PYROS a ISET trvají až do soboty 27. května, kdy bude připraven program pro širokou veřejnost v podobě Dne bezpečnosti. V tento den bude otevřena i expozice Ministerstva obrany ČR a Armády ČR a pokračovat budou také ukázky techniky a zásahů v IDET Areně.

Článek vznikl ve spolupráci s firmou Veletrhy Brno.