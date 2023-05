Skupina STV Group včetně svých sesterských firem nyní zaměstnává přes 700 zaměstnanců na deseti místech v Česku. Rodinná firma se stoprocentním českým kapitálem má hlavní výrobní závod v Poličce a navazuje na stoletou tradici, která se odvíjí už od roku 1920. „Naši historii i dobré jméno českého a československého obranného průmyslu považujeme za velký závazek i výzvu pro budoucí rozvoj. Zakládáme si na domácí výrobě a udržování a vytváření nových příležitostí pro zaměstnanost v regionech, kde působíme. Naším úkolem je, když to řeknu nadneseně, vytvořit podmínky pro rozvoj a existenci nezávislého obranného průmyslu na dalších sto let,“ říká v rozhovoru David Hác, předseda správní rady STV Group.

Na konci loňského roku jste uzavřeli největší rámcovou dohodu na dodávky munice v historii Česka. Konkrétně jde o dělostřeleckou munici ráže 155 mm pro nová francouzská děla Caesar. Jak taková příležitost dopadá na firmu?

Jako jediný výrobce velkorážové munice na našem území se budeme spolu se státní společností Explosia podílet na projektu výrobou dělostřelecké munice. A to jak standardních projektilů M107, tak i projektilů s prodlouženým dostřelem až 40 km. Projekt Caesar vnímám jako velký krok dopředu nejen pro naši armádu, ale i průmysl. Jde totiž nejen o parametrickou změnu v ráži mezi 152 mm a 155 mm, ale o koncepčně jiný muniční systém. Vnímáme uzavření rámcové dohody jako závazek, který nejen zajistí naší armádě zdroj munice od lokálního výrobce, ale otevře nám exportní trhy a posune nás obrazně řečeno do vyšší ligy na globální úrovni.

Patříte mezi největší české firmy v obranném průmyslu. Jaké další produkty nabízíte svým zákazníkům, kromě dělostřelecké munice?

Naší hlavní aktivitou je výroba munice a trhavin. Kromě velkorážové munice například pro tanky nebo dělostřelectvo vyrábíme také minometné náboje, náboje do pancéřovek RPG‑7 včetně naší unikátní verze s termobarickým efektem. Výrazně rosteme v segmentu výroby malorážového střeliva do ručních palných zbraní, ale věnujeme se třeba také balistické ochraně jednotlivce, kdy si zakládáme na nadstandardní balistické odolnosti našich produktů. Velkou pozornost při nasazení v Pobaltí v rámci Enhanced Forward Presence si získal i v NATO unikátní muniční systém KS‑122 „Križná“, kterým ženisté mohou vytvořit protitankové taktické minové pole na vzdálenost až tří kilometrů, a to velmi rychle a s minimálními přípravami. Velký exportní úspěch mají i naše plastické trhaviny, kde jsme největším českým výrobcem.

Ve skupině ale nejsme sami. Naše sesterské Poličské strojírny se zaměřují na automotive výrobu. S jejich výrobky se můžete setkat například ve velké většině evropských autobusů. Sesterská společnost Fenix Protector vyvíjí unikátní řešení taktické výstroje pro naše ozbrojené síly a policii. Zkušenosti bojovníků využívajících naši výstroj se snažíme využít při vývoji nových výrobků. Radost mi dělá i firma DEUS Automation, která vyvíjí řešení pro automatizaci a robotizaci výrobních linek a jejich produkty už také používáme při své výrobě. Naše skupina stojí na více nohou a jednotlivé oblasti se vzájemně podporují.

Kdo jsou vaši zákazníci? Jakou roli hraje export na zahraniční trhy a jak těžké je se se značkou „Made in Czech Republic“ prosadit v mezinárodní konkurenci?

Protože jsme česká firma, zásadními zákazníky jsou pro nás samozřejmě naše ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra. Jsme hrdí, když můžeme přispět plnění úkolů naší armády a policie a vidět během výcviku, na zahraničních misích nebo v ulicích naše produkty.

I když s našimi domácími zákazníky spolupracujeme rádi a vždy máme v první řadě na mysli jejich požadavky, jedná se o relativně malé složky. Dlouhodobé podfinancování rozpočtů na obranu a zajišťování bezpečnosti s sebou nesly v posledních dekádách i nutnost vyrábět a dodávat na exportní trhy. V kontextu války v našem sousedství je to pro nás ještě aktuálnější. Pouze naplněné linky, a tedy také plnění zakázek i pro zahraniční zákazníky, nám totiž dávají příležitost se ve velmi konkurenčním prostředí zlepšovat, stavět na naší tradici, ale neustále inovovat naše produkty a ve finále i investovat do výrobních schopností a excelentního týmu lidí, kteří v STV Group pracují. Konečně i „Made in Czech Republic“ je stále značkou, která má pro velkou část světa své kouzlo a mnozí naši zákazníci a partneři velmi dobře vědí, že obranný průmysl byl vždy výkladní skříní naší ekonomiky a průmyslu.

Jaký dopad má zhoršování bezpečnostní situace ve světě a zejména potom válka na Ukrajině na vaši skupinu i na obranný průmysl jako celek?

Válka na Ukrajině je změnou pravidel hry. Nikdo bychom si před pár lety, i v situaci zamrzlého konfliktu na Donbasu, neuměli představit konvenční válku na evropském kontinentu. Navíc ze strany agresorů vedenou taktikou připomínající ty nejtěžší bitvy druhé světové války. Nechci zabíhat do detailů, ale Ukrajinu v jejím boji podporujeme prakticky od prvního dne. Mnoho toho, co jsme za poslední více než rok zvládli, mě naplňuje optimismem, že děláme správnou věc. Mám radost, že jsme se své úlohy jako Česko nezřekli a i za výrazné podpory ministerstva obrany nebo Licenční správy ministerstva průmyslu a obchodu odvádíme každý den možná mediálně málo viditelnou, ale pro Ukrajince klíčovou práci. Taková drobnost – možná jste si v minulých týdnech všimli sbírky na „náš“ raketomet RM‑70 „Přemysl“, kterou organizuje nadace Dárek pro Putina. Tak to je jenom taková třešnička na dortu.

Válka má samozřejmě tvrdé dopady do subdodavatelských řetězců. Mnoho z našich partnerů prodlužuje lhůty dodání, protože poptávají na trhu úplně všichni. Soukromé společnosti i vlády. Všichni se snaží nějak pomoci a zároveň státy začínají zjišťovat, že by na konflikt vysoké intenzity nebyly připravené. Rozšiřujeme proto nejenom své vlastní kapacity, do kterých jsme za poslední rok investovali stovky milionů korun, ale také strategicky diverzifikujeme dodavatelské řetězce, abychom byli schopní pružně reagovat na výkyvy na trhu.

Neobáváte se, že zájem o zbraně a munici skončí po válce na Ukrajině? V resortu obrany se při hledání rozpočtových úspor často škrtá.

Nemyslím si, že poptávka odezní. Dlouhodobě jsme fungovali v režimu odložené spotřeby a chimérické představy just‑in‑time dodávek. Nyní jsme v situaci, kdy se evropským armádám v muničních skladech prohánějí myši, a válka to jasně odhalila. Až jednou dojde k uzavření příměří, nastane pro Ukrajinu a Evropu rok nula. Od té doby se budou muset plnit sklady municí. Myslím si, že už nikdo nikdy nedopustí situaci, aby munice prostě nebyla. Z tohoto pohledu očekáváme poptávku nejméně 10 až 15 let. A to pouze než se podaří stabilizovat stav munice. A kdybychom se dožili toho, že bude uzavřena dohoda o světovém odzbrojení, tak se materiály v munici delaborují. I v této schopnosti jsme v rámci Evropy unikátní.

Článek vznikl ve spolupráci se skupinou STV Group