Skepsi českých firem k opatřením proti změnám klimatu, která je znatelně vyšší než u mezinárodních, potvrdil i poslední průzkum EY. Tomu, že svět se vyhne zvýšení průměrné globální teploty o 1,5 stupně Celsia, věří 65 procent globálních společností, přičemž v Česku se jedná pouze o 12 procent. Obdobně diametrální je rozpor v názoru, že svět dosáhne uhlíkové neutrality do roku 2050 – na globální úrovni tomu věří 69 procent dotazovaných firem oproti pouhým šesti procentům v Česku.

Není proto překvapením, že jsou tuzemské společnosti rezervovanější i v opatřeních. V průměru snížily emise skleníkových plynů o 19 procent, tedy výrazně méně než globální společnosti, které dosáhly snížení zhruba o polovinu většího. Obdobně se české firmy dívají do budoucna, když plánují snížení emisí o 32 procent, zatímco ty globální o 40 procent.

Hůře hledají průzkumy odpověď na otázku, kde má tuzemský pesimismus kořeny. Častý odkaz na to, že Češi se na věci prostě dívají bez jásání a kriticky, respektive se „zdravým selským rozumem“, v tomto případě neobstojí. Fakta o klimatické změně jsou průkazná. Myslím si proto, že jiné české pořekadlo, a sice to, že „bližší je košile než kabát“, je přiléhavější. Stačí se podívat na žebříčky energetické náročnosti. Česko dlouhodobě patří mezi top pět zemí EU v produkci emisí, a to jak v přepočtu na obyvatele, tak na HDP.

Důvod tkví v průmyslu původně zaměřeném na energeticky náročná odvětví, která využívala levný přístup k fosilním palivům. Zejména k domácímu hnědému uhlí, ale i z Ruska dováženému plynu. Levné suroviny navíc zpracovávala i levná pracovní síla. Po 30 let podniky nebyly dostatečně motivovány k investicím do úspor či modernizace a dokázaly konkurovat nižšími provozními náklady. Ta doba je však pryč. Najednou máme primární zdroje stejně drahé, ne-li dražší než v okolních státech a pracovní síla na trhu dokonce chybí. Zejména průmysl tak řeší, mnohdy pět minut po dvanácté, jak dále. Košile je sice bližší než kabát, nicméně bez kabátu, až opět nastane zima, může být pořádně chladno.