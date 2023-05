Ministr kultury Martin Baxa na sociálních sítích uctivě pogratuloval Českému rozhlasu k jeho stým narozeninám. „Před 100 lety bylo zahájeno pravidelné vysílání Českého rozhlasu pro veřejnost v Československu. Radiojournal s pravidelným programem předběhla v Evropě jen BBC. Je připraveno mnoho speciálních akcí, které vzdávají hold rozhlasu jako národní kulturní instituci a médiu veřejné služby!“ napsal ministr na Twitteru.

Dobře, že si Baxa vzpomněl. Škoda ale, že jako správný gratulant nepřinesl rozhlasu taky nějaký dárek. Což je v případě kulatin pořádné faux pas. Vymlouvat se, že nic vhodného nevymyslel, může ministr jen těžko. O charakteru toho, co mohou politici institucím, které verbálně oceňují, nabídnout, není nutno přemýšlet zhruba od momentu, kdy byly vynalezeny peníze. Ano, Český rozhlas potřebuje přidat finance, protože jinak bude mít do dalších sta let podobné vyhlídky jako pokročilý hladovkář na startu maratonu.