Manévry, které vláda provádí, aby si usnadnila ovládnutí energetického kolosu ČEZ, vstoupí do dějin. Minimálně do dějin pravicové politiky, což je směr, k němuž se značná část vlády včetně premiéra i ministrů financí a spravedlnosti alespoň slovně hlásí.

První trik je osvědčený – schovat do transpozice evropských předpisů něco, co „Brusel“ vůbec nenavrhuje. V tomto případě do technické novely řešící přeshraniční fúze vpašovat ustanovení, které majoritním akcionářům usnadní rozdělení firem. A přesně tohle vládě hraje do karet. Jaká náhoda!