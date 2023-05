Summit G7 v minulých dnech ukázal, že ekonomicky nejmocnější státy světa stojí jasně za podporou Ukrajiny. Nutně to ale přineslo celou řadu konfliktů ve vztazích nejen s Ruskem, ale také komunistickou Čínou, která Rusko v jeho agresi nepřímo podporuje.

Pokud bychom měli závěry mítinků mezi světovými lídry a dalšími pozvanými partnery přetlumočit do jednoho slova, byla by to jednota. V sérii prohlášení s ní lídři vystoupili jak proti ruskému agresorovi, tak ve svém sousedství stále asertivnější Číně.

Ještě více byla solidarita a spolupráce cítit po příjezdu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který se ke světovým lídrům a dalším představitelům některých států z tzv. globálního jihu připojil v japonské Hirošimě až později. Svým efektivním vyjednáváním se mu přitom podařilo dosáhnout celé řady důležitých výsledků nejen ve vztazích s Indií, ale také se Spojenými státy, které v podpoře Ukrajiny v některých ohledech doposud váhaly.