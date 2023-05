Jako ministr vnitra uhájil počty policistů i jejich výsluhy. Jako šéf hnutí STAN zase zatrhl návrhy, aby se slučovaly obce, kterých má Česko v evropském srovnání nadbytek. Že by Vítu Rakušanovi ale starostové malých obcí tleskali, to se říct nedá. Vyčítají mu, že neprosadil, aby navýšení daně z nemovitostí spadlo do jejich rozpočtů. Podle něj je to ale důsledek kompromisu, kterých byla při hledání úspor celá řada. Třeba u spotřební daně na vína. „K této debatě se ještě vrátíme. Nedává smysl, abychom od spotřební daně osvobozovali alkohol, jehož naprostá většina pochází ze zahraničí nebo od českých a moravských velkovýrobců. Podpora malovinařů má mít jinou, cílenou podobu,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan pro HN.

Představili jste konsolidační balíček. Když už je venku a slyšeli jste různé výtky, mrzí vás zpětně nějaké ústupky?