Západ Rusku ustupoval dávno před jeho invazí na Ukrajinu a to byla ta základní chyba. V rozhovoru s HN to říká Minna Alanderová z Finského institutu mezinárodních vztahů. Podle ní Ukrajina válku může vyhrát a neměli bychom se nechat zastrašit ruskými hrozbami jadernými zbraněmi. Alanderová nevěří tomu, že by je prezident Vladimir Putin mohl nasadit. A to ani kdyby například hrozilo, že přijde o poloostrov Krym, který Rusko okupuje už od roku 2014. „Putin nyní Rusům říká, že jsou ve válce s celým NATO. Za těchto okolností by se on i Rusové dost možná mohli se ztrátou Krymu smířit jednodušeji, než kdyby byla válka podávána jen jako konflikt s Ukrajinou.“

Ukrajina tvrdí, že chce dobýt zpět všechna území obsazená Ruskem včetně Krymu a stát se členem Evropské unie a Severoatlantické aliance. Je to reálné?

Podle mě na tom není nic nereálného. A rozhodně to nejsou ani nerozumné požadavky. K jejich splnění ale bude potřeba hodně politické vůle, a to jak na Ukrajině, tak mezi členy EU a NATO. Samozřejmě se to nesplní rychle, to mluvím především o členství v EU, pro které je nutné splnit řadu podmínek. A členství v NATO je bohužel stále velmi spornou otázkou mezi současnými členskými zeměmi aliance. Členství v obou organizacích ale může přijít na pořad dne až poté, co skončí válka. Už proto, že hlavní prioritou nyní musí být snaha Ukrajině v jejím boji pomoci.