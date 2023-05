Klíčové léky vždy a všude a nové medikamenty dostupné i v chudších zemích Evropské unie. Tak by to mělo vypadat ve světě, jak ho ve středu načrtla Evropská komise. Brusel přichází s novými pravidly pro farmaceutický sektor a sleduje jimi právě to,...

27. 4. 2023 ▪ 3 min. čtení