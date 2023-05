Jestli něco ukázala diskuse po úsporném balíčku vlády Petra Fialy, pak to, jak nárokovou a zpovykanou společností vlastně jsme.

Od představení konsolidačního balíčku uběhly dva týdny, za které jsme si – i když je balíček jen slabým odvarem toho, co je ke skutečnému uzdravení veřejných financí dle mého názoru potřeba – stihli vyslechnout proud katastrofálních předpovědí. Nad závodem o to, kdo řekne vyšší číslo, o které průměrná rodina v důsledku balíčku údajně přijde – zda to bude 100 tisíc (bývalá ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová), či dokonce 150 nebo 180 tisíc (předseda konfederace odborových svazů Josef Středula), nad tím lze snad jenom mávnout rukou. Politická kampaň je politická kampaň.