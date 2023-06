Cesta k nalezení vhodného terapeuta je zpravidla plná překážek. Tou první je samotné odhodlání ho vůbec hledat. Pak ale často následuje také zdlouhavé prokousávání se seznamy jmen a klinik. A i když zafunguje třeba doporučení od známého, stále většinou chybí jistota, že vybraný terapeut bude mít na nového klienta v nejbližší době čas. A stejně tak dopředu není jasné, zda si obě strany „sednou“ a zda tak terapie opravdu pomůže vyřešit problémy, které klienta tíží.

Na vlastní kůži to v roce 2020 pocítil i podnikatel Lukáš Krčil. I proto se pak rozhodl utéct z prostředí marketingu a přinést do světa poskytování terapií inovativnější přístup. Výsledkem je platforma Hedepy, která propojuje uživatele na dálku s psychoterapeuty. A nyní začíná nabízet i služby psychiatrů, kteří člověka vyšetří a případně mu předepíšou léky, aniž by musel opustit svůj domov.

V době první vlny covidu Krčil vedl se dvěma partnery už desátým rokem marketingovou agenturu YYY agency. A musel tehdy propustit okolo poloviny ze stovky zaměstnanců. „Často to byli kamarádi, kteří s námi na začátku bydleli na koleji a všechno s námi vybudovali. Psychicky jsem se hroutil,“ vypráví podnikatel, který vystudoval marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.