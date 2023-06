Už v prvních dnech útoku na Ukrajinu zveřejnil protiválečný proslov, za který dostal pokutu 100 tisíc rublů (27 tisíc korun), a v kritice vlády pokračuje dosud. Účastnil se demonstrace proti válce v Petrohradu, za což ho zatkli na 15 dní, a neustále se snaží v různých otázkách domoci spravedlnosti na ruských soudech. Ruský politik Viktor Vorobjov není opozičník, jenž kritizuje domovinu ze zahraničního exilu, dělá to uvnitř státu, který čím dál víc přitvrzuje.

Diplom z překladatelské soutěže Českého centra v Moskvě. Foto: Archiv Viktora Vorobjova

Má přitom blízký vztah k Česku. Kromě právní vědy vystudoval filologii, učil se česky, slovensky, anglicky a německy. Ze všech evropských zemí se ale nejlépe cítil právě v Česku. „Díky tomu, že znám jazyk a kulturu, cítím se tam dobře, není vůbec těžké se integrovat,“ popisuje Vorobjov. Před 11 lety, ve svých dvaadvaceti, Vorobjov vyhrál soutěž Českého centra v Moskvě o nejlepší překlad Štědrovečerního příběhu Karla Poláčka, za což získal lístky na zájezd do Česka. Do tuzemska zavítal vícekrát – jako výměnný student navštěvoval Ostravskou univerzitu, účastnil se různých konferencí českých neziskových organizací a jezdil do země i jako turista.

V současné době je čtyřiatřicetiletý právník a politik poslancem parlamentu ruské Republiky Komi, která je rozlohou pětkrát větší než Česko. Vorobjov jako nestraník vede frakci komunistické strany – nejpočetnější opozice, která však drží pouhá čtyři ze 30 míst. Vedoucí strana Jednotné Rusko zde má pro srovnání 20 křesel. „Jestli můžeme být v tomto stavu efektivní, na to odpověď nemám. Ale můžeme být alespoň hlasem lidí, kteří nesouhlasí se současnou politikou – jejich názory zazní nejen někde v kuchyni, ale z tribuny parlamentu,“ říká.

Vorobjov proti válce