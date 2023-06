Dlouho očekávaná statistika ohledně vývoje mezd v prvním letošním čtvrtletí odhalila výsledek, který takřka každý předpokládal. Již rok a půl se české domácnosti potýkají s propadem kupní síly, kdy růst mezd nestačí držet tempo s inflací. Nejde přitom říct, že by nominální tempo růstu mezd bylo kdovíjak pomalé. Proti předchozímu roku mzdy rostly skoro o devět procent, což je vysoko nad historickým průměrem. Problém je ale dále příliš vysoká inflace, která v posledních měsících sice klesá, v prvním čtvrtletí ale ještě byla nad 16 procenty.

Domácnosti tak mají méně na spotřebu a Češi v reakci na složitější situaci ještě k tomu více šetří. Pokles reálných mezd v Česku patří v rámci EU mezi nejvyšší a zároveň je zde i nejvyšší míra úspor. Dohromady to představuje tvrdý zásah pro tuzemský maloobchod, který pod tíhou nižší poptávky ztrácí půdu pro další rychlé navyšování cen.

Zatímco české domácnosti jsou často v obtížích, pro Českou národní banku představuje aktuální vývoj vítanou zprávu. Inflace ustupuje rychleji, než ve své poslední prognóze centrální banka očekávala, a silnějším než předpokládaným tempem poklesly i reálné mzdy. Takový vývoj ale nebude trvat věčně a už od druhé poloviny roku očekává ČNB reálný růst mezd. Zatímco inflace se podle ní začátkem příštího roku dostane rychle ke dvěma procentům, mzdy mají nominálně růst takřka desetiprocentním tempem i poté.

Situace v českých domácnostech se díky tomu začne rychle narovnávat a s tím i chuť utrácet. To ale může představovat další inflační tlaky a spolu s vyššími inflačními očekáváními složitou situaci při stlačování růstu cen do blízkosti dvouprocentního cíle. V krátkém horizontu tak má ČNB situaci poměrně jasnou a i přes květnovou rebelii by se na červnovém zasedání neměla najít většina pro zvýšení sazeb. Dlouhodobější výhled je ale o poznání složitější a oddychnout si centrální banka ještě rozhodně nemůže.