Za válečný zločin označilo české ministerstvo zahraničí zničení Kachovské přehrady na Dněpru. A české ministerstvo také hned uvolnilo 10 milionů korun na okamžitou pomoc obětem. Voda během úterý zalila desítky obcí a měst na obou březích řeky, kterou z jedné strany ovládají Ukrajinci a z druhé Rusové. Rozlití přehrady bude mít řadu následků, a to nejen přímo na ukrajinskou ofenzivu či životy obyvatel v postižených oblastech, ale i na ukrajinskou energetiku nebo na zásobování Krymu vodou. Připravili jsme otázky a odpovědi spojené s touto co do rozsahu a následků zatím největší jednotlivou vojenskou akcí během ruské agrese na Ukrajině.

Kdo přehradu vyhodil do povětří?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil z výbuchu ruskou armádu. Exploze nastala v objektu hydroelektrárny, kterou během dne voda naprosto zalila. Ruské zdroje obviňují z destrukce přehrady ukrajinskou armádu, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov mluvil přímo o snaze Kyjeva „zamaskovat nezdařenou ofenzivu“.

Někteří pozorovatelé se domnívají, že přehrada, jejíž silnici už dříve ostřelovalo ukrajinské dělostřelectvo, mohla být poškozená a podepsat se mohlo i to, že se na ní už rok a půl od doby, kdy ji obsadili Rusové, neprovádí údržba. „Na fotografiích je vidět, že v přehradě chybí kus elektrárny. Je velmi nepravděpodobné, aby k takové věci došlo pouhou erozí způsobenou předchozími boji,“ řekl HN Ladislav Satrapa z katedry hydrotechniky na Fakultě stavební ČVUT.

K čemu je destrukce přehrady z vojenského hlediska?