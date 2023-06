Kdyby to byl film, mohlo by se aktuální dění v americké politice označit titulkem „Tři příchody a jeden odchod“. Hned tři republikáni tento týden oznámili kandidaturu na prezidenta do voleb 2024. Ale jeden, o kterém se hodně spekulovalo, naopak ohlásil, že do souboje o kandidaturu nepůjde. Jeho vysvětlení, proč se tak rozhodl, lze přitom pokládat i za analýzu celého republikánského souboje o prezidentskou nominaci.

Zbývá vám ještě 90 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se