Nechcete ještě fotku s Karlem Havlíčkem? To je budoucí premiér, já jsem důchodce, vybízí šéf ANO Andrej Babiš průvodčí v ranním vlaku z Prahy do Mladé Boleslavi. A je to jeden z mála okamžiků, kdy přítomnost bývalého premiéra a jednoho z nejbohatších Čechů vyvolá rozruch. Ve vlaku, který 70 kilometrů dlouhý úsek jede přes hodinu a půl, až na členy stínové vlády ANO skoro nikdo není. „Minule to byla jiná,“ má jasno jeden z Babišových kolegů, když si prohlédne prázdný vagon a srovná ho s nedávným výjezdem stínové vlády ANO do Ústí nad Labem, kde Babiš rozdával fotky a autogramy desítky minut. I díky tomu však cestou do Mladé Boleslavi šéf ANO poskytl HN ojedinělý rozhovor, v němž mluví nejen o svém novém životě po prohraných prezidentských volbách.

Když jste se tady ve vlaku fotil s průvodčí, označil jste sebe za důchodce a Karla Havlíčka za budoucího premiéra. Takhle už jste dohodnutí?

Důchodce jsem, však mi taky ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka zase napsal nějaký dopis. Dělá si PR, to dělal vždycky, používal funkci, aby se zviditelnil. Prý mi navyšují důchod. Po tom, co mě obrali asi o sedm tisíc a zpomalili valorizaci, mi teď píše. I s průvoďákem, to by mu šlo. Měli by mu to vyúčtovat, protože to jsou dva listy. Na kolik to vyjde, když píše všem důchodcům? Musíme to spočítat.

Jaký máte aktuálně vyměřený důchod?

Myslím, že 22 tisíc korun.

Zpět k původní otázce. Bude Karel Havlíček příštím premiérem za ANO?

On je stínový premiér. A vy jako novináři byste to měli akceptovat a měli ho zvát do debat proti panu premiérovi. Protože on mluví lépe, strukturovaně.