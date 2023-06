Pokud má mít Česko v budoucnu levnou a ekologickou elektřinu, potřebuje rozjet masivní stavbu solárních a větrných elektráren. Podle nejnovější studie poradenské společnosti Deloitte pro Svaz moderní energetiky se dají v zemi do konce této dekády postavit fotovoltaiky o výkonu 15,3 gigawattu a dva gigawatty větrníků. Jejich výroba by už za sedm let mohla pokrýt roční spotřebu všech českých domácností. Ty potřebují zhruba třetinu v Česku vyrobené elektřiny.

„Máme na to prostředky. Je to možné a realistické,“ řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Podle něj energetické využití uhlí v Česku pomalu končí a jedinou možnou náhradou jsou do roku 2030 nové bezemisní zdroje a plyn. Opírá se přitom o tuto studii, jejíž data hodlá ministerstvo používat také jako podklad při aktualizaci Státní energetické koncepce.