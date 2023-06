Vyhnuli se vysokým cenám energií, které by je připravily o veškeré zisky, i výpadkům proudu, k nimž v Jeseníku v Olomouckém kraji občas dochází. Obchodní skupina Fenix, která svůj základní byznys postavila na výrobě elektrických topných systémů, vybudovala vlastní velké bateriové úložiště a fotovoltaiku, kterou má na střechách, zemi i některých fasádách. Celý závod s roční spotřebou 2,8 gigawatthodiny elektřiny si přibližně 40 procent z toho vyrobí sám.

„Díky tomu jsme byli schopní vyhnout se vysokým cenám energií. To vše bez jakýchkoliv zásahů do výrobních procesů či změny pracovní doby,“ popisuje Cyril Svozil mladší, ředitel společnosti AERS. Stojí přitom ve velkém lodním kontejneru, který nyní slouží jako bateriové úložiště. Jeho firma, jež spadá do skupiny Fenix, se specializuje na vývoj a výrobu bateriových úložišť. „A zkoušíme je i sami na sobě,“ dodává Cyril Svozil starší, majitel skupiny Fenix.