Jaké sportovní události se budou i nadále vysílat na obrazovkách České televize, bude záležet na tom, kolik lidé budou měsíčně platit na koncesionářských poplatcích. Dosavadní šéf brněnského studia ČT Jan Souček byl v uplynulém týdnu zvolen novým generálním ředitelem veřejnoprávní televize. A jakmile v říjnu usedne do svého nového postu, hodlá o výši poplatku jednat s politiky. V rozhovoru pro HN pak popisuje vedle svých plánů i vztah s končícím šéfem televize Petrem Dvořákem.

Jak si myslíte, že vás přivítají v Praze?

Pro některé lidi na Kavčích horách jsem úplně neznámá osoba. Někdo má pocit, že jsem reprezentantem temných sil, pro druhé jsem zástupcem současné vládní koalice, protože ve vládě je tolik ministrů z jižní Moravy. Obrázek, který si z toho nakonec poskládáte, je něco, jako když pejsek s kočičkou vařili do dort. Jan Souček model 2023 je ale výslednicí 50 let vývoje a není reprezentantem ničeho z toho, co v jednotlivých soudech o mé osobě zatím zaznívalo. Myslím, že lidé na Kavčích horách nemusí mít obavy. Jsem člověk konsenzuální, jsem člověk, který rád naslouchá argumentům, a i když na nějakou věc mám svůj vlastní názor, tak rád vstupuju do debaty a nechám si vysvětlovat i opačné názory a argumenty, proč by to případně mělo být jinak.