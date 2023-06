Nový český prezident Petr Pavel bude tento týden mít za sebou 100 dní ve funkci. Hodnocení jsou a budou různá. Řada kritiků říká, že měl dělat tohle nebo tamto jinak, že by měl být víc u toho a míň u tamtoho. Proč ne, kritická debata do svobodné společnosti patří. Ale nemělo by v ní zapadnout to nejzásadnější. Totiž srovnání, co by se mohlo dít, kdyby se Petr Pavel prezidentem nestal. A vyhrál by Andrej Babiš. Takže si to pojďme namodelovat. Tady je kapitola z alternativní historie, která nás snad v uvažování vrátí od důležitého k podstatnému: Prvních sto dní prezidenta Andreje Babiše. Varování: Text obsahuje ironii a nadsázku.

8. 3. 2023 – Andrej Babiš přednáší inaugurační projev. Prohlašuje, že bude nadstranickým prezidentem všech. Sálem zní tlumený smích.

10. 3. 2023 – Babiš volá ukrajinskému prezidentovi Zelenskému. Sděluje mu, že chce mír. Zelenskyj odpovídá, že on taky. „Tak proč pořád střílíte a nevzdáte se?“ ptá se Babiš. Zelenskyj se dotazuje svého týmu, co je to za cvoka. Poradce mu v rychlosti odvypráví historku z kampaně, kdy Babiš odmítal pomoci Polsku při eventuálním napadení Ruskem. Zelenskyj pokývá hlavou a zavěšuje.

11. 3. 2023 – Babiš oznamuje, že na první státní návštěvu zamíří do Maďarska. Na námitku, že tradičně hlava státu míří na Slovensko, pověřený ředitel tiskového odboru Jiří Ovčáček odpovídá, že Slovenskem bude Babiš projíždět a Zuzana Čaputová mu může zamávat.