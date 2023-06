Politická přestřelka kolem amerického dluhového stropu skončila smírem. Vyhrocení překvapivě nešlo do extrému a republikáni se spokojili s poměrně malým škrtáním ve výdajích. Pro ekonomiku je to krátkodobě dobře – škrty ji nebudou tolik dusit. Velmi špatný výhled pro deficity a dluh se nyní neřeší. Je tu ale také jeden nepříznivý efekt, který se projeví bezprostředně, akorát nevíme, jak moc.

Dluhový strop byl ve skutečnosti aktivní už od ledna a americká vláda od té doby jela na rezervu. Rozpouštěla peníze, které nečinně ležely na účtech, čímž dodávala do ekonomiky (a potažmo na finanční trhy) likviditu navíc. Poté co si sáhla téměř na dno, se situace obrátí. Pozastavení stropu umožní rezervy opět dofouknout na komfortní úroveň. Nebavíme se přitom o malých penězích. Jen do konce června chce ministerstvo rezervy navýšit asi na 425 miliard dolarů, zatímco nyní má něco přes 70. A další stovky miliard budou následovat.

Co to znamená? Nové emise, prodeje krátkodobých dluhopisů a uložení utržených peněz zpět na účty. Politiku se stejným efektem dělá i Fed v zájmu ochlazení inflace a ekonomiky, vláda ho ale minimálně v krátkodobém výhledu objemem zastíní. Centrální banka totiž postupuje tempem asi 90 miliard dolarů měsíčně.

Není pochyb, že vláda svého cíle dosáhne a potřebné peníze získá, jenže je bude fakticky stahovat z jiných částí finančního trhu. Může sbírat peníze, které dosud mířily do produktů peněžního trhu, může jít o peníze z firemních dluhopisů, ale také z akcií. Hodně bude záležet, kam až se nakonec vyšplhá nabízený výnos.

Třeba akcie z technologického sektoru, zvláště pokud jsou dané firmy aktivní v oblasti umělé inteligence, v posledních měsících skoro nereagují na nárůst dluhopisových výnosů. Měly by, protože je zde objektivní dopad na valuaci, jenže AI mánie jednoznačně převážila. Pozornost investorů se však nyní stáčí znovu k úrokovým sazbám a síly se mohou vyrovnávat. Aktivita americké vlády se v tomto kontextu stává potenciální brzdou optimismu, který se už v některých případech odpoutává od reality.