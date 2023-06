Americké akcie se nachází krůček od vstupu do býčího trhu – hlavní index S&P 500 od října posílil o necelých 20 procent. Mohutný kurzový vzestup nabádá k otázkám. Na trzích totiž převažuje celá plejáda rizik. Inflace ustupuje pomaleji, než se předpovídalo. Recesi a hmatatelné ochlazení korporátních zisků taktéž nelze vyloučit. Do toho se zadrhává postcovidové zotavení v Číně. Co od akcií čekat?

Burzy ženou nahoru především dva faktory. Tím prvním je blížící se konec cyklu zvedání úroků a zbožné přání investorů, že sazby začnou klesat. Povzbudivý vliv má i nástup umělé inteligence, která přináší naději na revoluci v produktivitě. Správci peněz se tak snaží trefit vítěze – mezi ty aktuálně patří Nvidia, někteří další výrobci čipů a big tech společnosti.

Nicméně boom okolo AI hraničí s mánií. Potrvá řadu let, než se tato technologie podepíše na korporátních výsledovkách. Do nákupů se ve velké míře zapojují amatérští investoři, což bývá typická předzvěst korekce. Růst na indexech z velké části táhne úzká skupinka firem, což signalizuje neudržitelnost rallye.

Burziáni počítají s příliš benevolentní monetární politikou. Aktuálně předpokládají, že Fed do konce roku sníží úroky. Takový scénář ovšem odporuje rétorice centrálních bankéřů, kteří vnímají nutnost držet sazby v restriktivním pásmu dlouhodoběji, aby zamezili odkotvení inflačních očekávání.

V posledních týdnech ochabuje aktivita ve výrobě. Ta může ohlašovat obecně slabší ekonomickou vitalitu. Nelze tak zcela opomíjet scénář recese, který nyní správci aktiv zcela upozaďují. Znepokojení přichází i z Číny. Postcovidové zotavení neběží tak rychle, jak se čekalo. Mezi tamními domácnostmi neprobíhá razantní efekt uvolnění odložené poptávky, které jsme zažili po ukončení lockdownů v západním světě.

V pozadí aktuálních kurzů akcií se skrývá naivní víra v naplnění těch nejoptimističtějších scénářů. Rizika však zůstávají asymetricky nakloněna směrem dolů. Dokud se valuace neresetují na přijatelnější úrovně, tak se nákupy příliš nevyplácí.