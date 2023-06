Světové burzy v závěru minulého týdne prudce rostly, když investoři oslavovali dohodu o zvýšení dluhového stropu USA mezi prezidentem Joem Bidenem a republikány, které zastupoval šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy. Ta umožní Bidenově administrativě si další dva roky bez obav půjčovat. Bouřlivé oslavy ale mohly být předčasné.

Spojené státy sice zabránily možnému bankrotu, ale dopad na poslední chvíli uzavřené dohody na kapitálové trhy může být rovněž velice nepříznivý. Trh totiž do srpna zaplaví státní pokladniční poukázky v astronomickém objemu přes jeden bilion dolarů (22 bilionů korun). Do konce roku pak půjde celkem o částku okolo 1,4 bilionu dolarů, odhadují stratégové bankovního domu Bank of America.