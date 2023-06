Inflační vlna má v Česku svůj vrchol už za sebou. V druhém pololetí by už na vyjádření meziročního růstu cen v procentech mělo konečně stačit jednociferné číslo. Jiný výsledek by byl tragický, vždyť už jsou to takřka dva roky, kdy ČNB začala utahovat svou protiinflační politiku, a téměř rok je základní sazba na sedmiprocentní úrovni, což je podle současného vedení národní banky dost na to, aby se inflační tlaky utlumily.

Za vrcholem je inflace pravděpodobně i v USA, ač to neznamená, že Fed, který se zdražením peněz přišel až deset měsíců po ČNB, už k dalšímu zvýšení úroků nepřistoupí. Pokles inflace aktuálně snižuje tlaky i na peněženky evropských spotřebitelů, ovšem šéfka ECB Christine Lagardeová také trvá na potřebě dalšího zpřísňování měnové politiky. K dvouprocentnímu inflačnímu cíli je ze současných šesti procent ještě pořádně daleko a ani dnešní sazba ve výši 4,75, platná pro hlavní refinanční operace, by k němu nemusela evropské ekonomiky dotlačit. A to i když ze statistik, stejně jako v Česku, vypadávají nejhorší loňské měsíce.