Dlouholetý ředitel TV Prima Marek Singer se s Danielem Gruntem, šéfem TV Nova, zná osobně 15 let. Oba vstoupili do televizního byznysu začátkem roku 2008. Zatímco zkušený manažer Unileveru a Karlovarských minerálních vod Singer tehdy převzal vedení televizní dvojky, o sedm let mladší Daniel Grund se v té době stal ředitelem internetové divize TV Nova. V následujících letech se jejich cesty spojily, když Grunt dlouhých devět let řídil digitální média v rámci Prima Group, a patřil tak k Singerovým nejbližším spolupracovníkům.

Dnes už zase stojí každý na druhé straně barikády, ale společných témat mají více než dost. Třeba chystané zvýšení odvodu do Státního fondu kinematografie pro streamingové služby, které chystá vláda.