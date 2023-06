Je to bývalý předseda. Bývalý předseda přece musí být připraven řídit kterýkoli resort. Já jsem jako předseda vzal ministerstvo práce a sociálních věcí a dělám to snad blbě?“ táže se šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. Vysvětluje tak, jak ho napadlo na pozici ministra zemědělství vybrat místo Zdeňka Nekuly dosavadního šéfa lidoveckých poslanců Marka Výborného – povoláním učitele dějepisu a základů společenských věd. O tom, že Nekula v resortu zemědělství nemá silnou pozici a s rozhodujícím slovem často čeká, až co řekne Jurečka, se mluvilo delší dobu. Přesto ve středu jeho odstoupení poslanci KDU-ČSL komentovali jako „blesk z čistého nebe“.

