Exprezidentovi Donaldu Trumpovi, který je zároveň favoritem na zisk republikánské nominace do prezidentských voleb 2024, hrozí v kauze s tajnými dokumenty vězení. Ve Spojených státech to otevřelo debatu, zda by pro Ameriku a tamní společnost nebylo lepší, kdyby dostal milost. Některé tyto úvahy předjímají, že Trump v prezidentských volbách neuspěje, v Bílém domě bude úřadovat někdo jiný. V takovém případě by příští prezident USA, ať už to bude znovu Biden, či některý z republikánů, měl napodobit Geralda Forda, který v roce 1974 ve vyústění aféry Watergate omilostnil svého předchůdce Richarda Nixona. Taková milost by měla smysl, splnila by svůj hlavní účel, zmírnění společenského a politického rozkolu.

Jinak ovšem posuzujme výzvy, podle kterých by měl Trump dostat milost už teď. Ještě předtím, než proběhne soud, než bude znám jeho výsledek.