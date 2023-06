Přes polovinu tržeb výrobce tramvají, autobusů a vlaků Škoda Group zatím tvoří česko-slovenský trh. To se ale v příštích letech změní. Plzeňská strojírenská firma podepsala v pondělí obří kontrakt na modernizaci diesel-elektrických lokomotiv v Egyptě za více než miliardu eur, tedy asi 25 miliard korun. Jde o vůbec největší jednorázovou zakázku v historii firmy. A součást expanze podniku do širšího „okolí“ Evropy v Africe a na Blízkém východě.

Škoda vyhrála v tendru pro Egyptian National Railways (ENR), které jsou v zemi monopolním státním dopravcem. „V průběhu následujících devíti let dodáme do Egypta minimálně 280 zmodernizovaných a opravených lokomotiv s prodlouženou životností o dalších 15 až 20 let,“ řekl Marek Herbst, senior vice president service ve Škoda Group. Škodovka navíc bude zajišťovat příštích 15 let pravidelnou údržbu lokomotiv. Jde o starší německé lokomotivy AD Tranz a Henschel, které jezdí v Egyptě desítky let. A jejichž výrobci už ani neexistují.