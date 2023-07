Inflace se po roce a půl dostala pod deset procent

Meziroční inflace se poprvé od loňského ledna dostala pod deset procent. V červnu podle údajů Českého statistického úřadu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 9,7 procenta, ve srovnání s předchozím měsícem pak dosáhla inflace 0,3 procenta.

Nejvýrazněji k růstu cen stále přispívají náklady na energie a bydlení a také potraviny, byť jejich meziroční zdražení už není tak výrazné jako v předchozích měsících. Naopak dolů táhnou celkové číslo hlavně ceny pohonných hmot, které jsou meziročně o čtvrtinu nižší.

Zásluhu na snížení inflace si připisuje i vláda. „Díky zásadnímu úsilí naší vlády se podařilo dostat inflaci zpátky na jednocifernou hodnotu,“ uvedl premiér Petr Fiala z ODS. Podle něj vláda ke snížení přispěla především třemi opatřeními. Zmínil zastropování cen energií a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, vládní úspory a snahy o ozdravení veřejných rozpočtů a také tlak na dodavatelské řetězce. Opozice jeho hodnocení odmítá, třeba podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové z ANO je hlavním důvodem zpomalení inflace vysoká srovnávací základna z loňského roku.

To vidí jako hlavní důvod poklesu inflace také analytici oslovení ČTK. Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka inflace klesá právě jen díky srovnávacímu základu, ne proto, že by zlevňovalo zboží a služby. „Přitom prostor pro rychlejší pokles inflace stále existuje. Vytváří jej silná koruna, klesající náklady v mezinárodní dopravě i zlevňující suroviny a energie,“ uvedl Dufek. „I když ČR má nejvíce utlumenou poptávku ze všech zemí EU, na cenách v obchodě to rozhodně ještě vidět není,“ dodal.

Červnová inflace byla o 0,4 procentního bodu pod prognózou České národní banky (ČNB). Podle centrální banky to bylo zejména díky nižší jádrové inflaci, která zahrnuje komodity, jež nepodléhají cenové regulaci, a potraviny a pohonné hmoty, které podléhají velkým cenovým výkyvům.

„V jejím poklesu, který trvá již řadu měsíců, se projevuje nejen odeznívání růstu cen zahraničních vstupů, ale také zchlazená domácí poptávka. Ta vede k zastavování růstu ziskových marží výrobců, prodejců a poskytovatelů služeb. Zpomalila dynamika jak cen zboží, tak služeb,“ uvedl ředitel sekce měnové ČNB Petr Král.

Analytici čekají v dalších měsících zpomalení poklesu inflace, ke konci roku podle nich bude kolem sedmi procent. ČNB předpokládá dosažení dvouprocentního inflačního cíle ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku.