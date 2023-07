Saúdskoarabský fotbalový klub al-Hilal poslal Paris Saint-Germain rekordní nabídku ve výši 300 milionů eur (asi 7,25 miliardy korun) na přestup hvězdného útočníka Kyliana Mbappého. Informovala o tom agentura AP, podle které potvrdil kontakt sám pařížský velkoklub.

Pokud by Mbappé i klub souhlasili s přestupem, stal by se čtyřiadvacetiletý francouzský mistr světa nejdražším hráčem historie. Rekord dosud drží jeho brazilský spoluhráč Neymar, za něhož PSG v roce 2017 zaplatil 222 milionů eur.

O Mbappého odchodu se mluví od června, kdy vedení PSG oznámil, že neprodlouží končící smlouvu. Po sezoně 2023/24 by tak mohl odejít zdarma. Vedení týmu svou největší hvězdu vynechalo z nominace na předsezonní turné do Asie a přiživilo spekulace, že se ji pokusí před startem ročníku prodat.

Média dlouhodobě spekulují především o zájmu Realu Madrid, nyní se ale do hry vložil al-Hilal. Po zimním příchodu Cristiana Ronalda do an-Nasru zamířila do Saúdské Arábie za lukrativními kontrakty řada dalších hvězd včetně aktuálního držitele Zlatého míče Karima Benzemy. Argentinec Lionel Messi dal přednost severoamerické MLS a angažmá v Interu Miami.