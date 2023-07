Tahle země není pro starý, chtělo by se říci poté, co sněmovnou prošlo zpřísnění předčasných důchodů a změna valorizace penzí. Bez ohledu na množství komentářů k důchodové (ne)reformě ale fakticky platí, že tahle země není daleko víc pro mladý. A to včetně těch nejmladších.

Nový návrh vlády, že je na obcích, aby od podzimu povinně zařídily místa v předškolních zařízeních pro děti už od tří let, je logickou a velmi dobrou reakcí na problémy, kterým dlouho čelí mladé rodiny včetně samoživitelů. Nemožnost výběru mezi péčí o dítě, pracovním uplatněním, ale také časem „pro sebe“ (nejde jen o peníze) nese dlouhodobě problémy, které různé typy statistik jen průběžně potvrzují.