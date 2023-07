V posledních dvou letech česká ekonomika neoslňuje nijak výrazným výkonem, loni dokonce spadla do inflační recese a na její hraně se nejspíše pohybovala i v první polovině letošního roku. Přesto se i v prostředí rychle stoupajících cen i soustavně rostoucích vstupních nákladů většinově dařilo zvyšovat ziskovost a udržet mzdové náklady takříkajíc na uzdě. Vyplývá to minimálně z výsledků národních účtů publikovaných Eurostatem. Podle nich míra zisku v poměru k HDP loni vzrostla na nejvyšší úroveň za posledních pět let, a Česko se tak řadilo mezi sedm nejprofitabilnějších zemí EU. A jak naznačují předběžná čísla, i v úvodu letošního roku pokračoval trend zvyšování ziskovosti, když dosáhla 48,5 procenta.

Díky zveřejnění podrobných údajů máme už nicméně možnost podívat se nejenom na poměry za celou ekonomiku, ale i na vývoj v jednotlivých odvětvích a oborech. O první místo se loni, tak jako už tradičně, přetahovalo dotované zemědělství s realitním byznysem, který tentokrát s 59procentním podílem zisku na přidané hodnotě zvítězil. Třetím v pořadí bylo stavebnictví, následované obchodem, pro nějž byl loňský rok se ziskovostí přesahující 40 procent nejúspěšnějším za posledních 16 let.

Zlepšily se i výsledky zpracovatelského průmyslu, který je tuzemským největším odvětvím, nicméně s necelými 24 procenty výrazně za lídry ziskovosti zaostával. Srovnávat by se s nimi mohly pouze firmy v dřevozpracujícím průmyslu a farmacii, zatímco nejvýznamnější část tuzemského průmyslu – automotive – zaostala i za výsledky celého odvětví.

Bylo by snadné říct, že za rostoucí ziskovostí jednotlivých odvětví a oborů je jenom inflace, respektive síla při cenových vyjednáváních, která například v subdodavatelských průmyslových oborech není zvlášť výrazná. I když se to přímo nabízí, může to být celá pravda nebo třeba jen shoda okolností, kterou může potvrdit, nebo vyvrátit jen podrobná analýza jdoucí za rámec hrubých agregovaných čísel.

V každém případě nám tyto výsledky dávají možnost trochu nahlédnout i do oblasti financí a možná trochu i ke kořenům současné inflace.