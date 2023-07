Vládní koalici rozděluje spor o to, jak moc by měl stát firmám ztížit zaměstnávání pracovníků na dohodu. Senát kvůli tomu ve čtvrtek překvapivě vrátil do sněmovny novelu zákoníku práce, na níž se přitom kabinet shodl se zástupci byznysu, odboráři i opozicí. Senátní změny jdou navíc podle odborníků proti tomu, co požaduje evropská směrnice. Česku tak hrozí milionové sankce.

