Do ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) se loni v září pustili podnikatelé kvůli novele zákoníku práce. Nejvíc jim vadilo, že by na práci z domova měli právo zaměstnanci s dětmi do 15 let, a navíc by jim náklady za home office museli povinně kompenzovat. Po půl roce vláda nakonec schválila verzi, která je k zaměstnavatelům podstatně vstřícnější.

I tak si ale firmy musí dát na novou regulaci pozor – pokud svému zaměstnanci home office odmítnou a písemně to neodůvodní, hrozí jim pokuty až do výše 200 tisíc korun. Nová pravidla jim navíc prodraží a zkomplikují zaměstnávání lidí „na dohodu“.