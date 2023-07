V málokteré vyspělé zemi je podpora pro „zelená“ opatření tak vysoká jako ve Velké Británii. A to jak u pravicových, tak levicových voličů. Přesto teď britská vláda řadu už schválených opatření na boj proti změnám klimatu brzdí. Reaguje tak na skutečnost, která je patrná v některých dalších zemích, například v Německu – občané se sice v průzkumech vyjadřují velmi zeleně, když má ale dojít na konkrétní kroky ke snížení emisí, jsou mnozí z nich proti. A to kvůli tomu, že je tyto kroky mohou stát nemalé peníze.

Britský premiér Rishi Sunak trvá na tom, že Británie udělá to, co slíbila, tedy že do roku 2050 sníží emise prakticky na nulu. Dala si proto úplně stejný závazek jako státy Evropské unie v rámci Green Dealu – Zelené dohody. V praxi však teď Sunak přichází se změnami, jež tento plán zpochybňují.